鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至216元，幅度約5.68%
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 18:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對駐龍(4572-TW)提出目標價估值：中位數由229元下修至216元，調降幅度5.68%。其中最高估值236元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予駐龍(4572-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。
駐龍(4572-TW)今(12日)收盤價為158元。近5日股價上漲0%，相關電機機械近5日下跌1.14%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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