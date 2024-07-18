盤後速報 - 駐龍(4572)下週(7月25日)除息5元，預估參考價155.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
駐龍(4572-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月18日)收盤價160.00元計算，預估參考價為155.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
駐龍(4572-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為大型飛機機身結構零組件。大型飛機引擎及起落架結構零組件。特殊模治具。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|160.00
|5.0
|3.13%
|0.0
|2023/08/24
|197.0
|2.10615
|1.07%
|0.8938550000000001
|2022/07/14
|139.0
|5.0
|3.6%
|0.0
|2021/08/12
|107.5
|5.0
|4.65%
|0.0
|2020/07/07
|99.9
|5.0
|5.01%
|0.0
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