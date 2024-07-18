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鉅亨速報

盤後速報 - 駐龍(4572)下週(7月25日)除息5元，預估參考價155.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

駐龍(4572-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月18日)收盤價160.00元計算，預估參考價為155.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

駐龍(4572-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為大型飛機機身結構零組件。大型飛機引擎及起落架結構零組件。特殊模治具。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 160.00 5.0 3.13% 0.0
2023/08/24 197.0 2.10615 1.07% 0.8938550000000001
2022/07/14 139.0 5.0 3.6% 0.0
2021/08/12 107.5 5.0 4.65% 0.0
2020/07/07 99.9 5.0 5.01% 0.0

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