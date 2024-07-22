鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至203元，幅度約6.02%
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對駐龍(4572-TW)提出目標價估值：中位數由216元下修至203元，調降幅度6.02%。其中最高估值236元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予駐龍(4572-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
駐龍(4572-TW)今(22日)收盤價為156元。近5日股價下跌0.32%，相關電機機械近5日下跌1.36%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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