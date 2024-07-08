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鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調升至229元，幅度約4.33%

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 08:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對駐龍(4572-TW)提出目標價估值：中位數由219.5元上修至229元，調升幅度4.33%。其中最高估值236元，最低估值185元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予駐龍(4572-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。

駐龍(4572-TW)今(5日)收盤價為163元。近5日股價上漲2.19%，相關電機機械近5日上漲2.11%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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