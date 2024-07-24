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鉅亨速報

盤後速報 - 樺漢(6414)下週(7月31日)除息11.35元，預估參考價305.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

樺漢(6414-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.35元。

以今日(7月23日)收盤價317.00元計算，預估參考價為305.65元，息值合計為11.35元，股息殖利率3.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

樺漢(6414-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌7.71%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 317.00 11.35226 3.58% 0.0
2023/08/03 294.0 12.74027 4.33% 0.0
2022/07/29 218.5 7.0 3.2% 0.0
2021/10/04 185.5 5.0 2.7% 0.0
2020/09/09 288.0 3.9333 1.37% 0.9833

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