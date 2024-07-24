盤後速報 - 樺漢(6414)下週(7月31日)除息11.35元，預估參考價305.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
樺漢(6414-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.35元。
以今日(7月23日)收盤價317.00元計算，預估參考價為305.65元，息值合計為11.35元，股息殖利率3.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
樺漢(6414-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌7.71%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|317.00
|11.35226
|3.58%
|0.0
|2023/08/03
|294.0
|12.74027
|4.33%
|0.0
|2022/07/29
|218.5
|7.0
|3.2%
|0.0
|2021/10/04
|185.5
|5.0
|2.7%
|0.0
|2020/09/09
|288.0
|3.9333
|1.37%
|0.9833
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