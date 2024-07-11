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鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至20.43元，預估目標價為389元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.66元下修至20.43元，其中最高估值26.21元，最低估值16.86元，預估目標價為389元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值26.21(26.21)25.8826.21
最低值16.86(16.86)19.7422.86
平均值20.88(20.83)22.7724.54
中位數20.43(20.66)21.5224.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值157,915,000166,057,000188,647,000
最低值142,249,000154,220,000178,147,790
平均值146,936,460162,171,360183,397,390
中位數146,650,000162,839,000183,397,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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