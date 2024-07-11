鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至20.43元，預估目標價為389元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.66元下修至20.43元，其中最高估值26.21元，最低估值16.86元，預估目標價為389元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26.21(26.21)
|25.88
|26.21
|最低值
|16.86(16.86)
|19.74
|22.86
|平均值
|20.88(20.83)
|22.77
|24.54
|中位數
|20.43(20.66)
|21.52
|24.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|157,915,000
|166,057,000
|188,647,000
|最低值
|142,249,000
|154,220,000
|178,147,790
|平均值
|146,936,460
|162,171,360
|183,397,390
|中位數
|146,650,000
|162,839,000
|183,397,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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