樺漢品牌通路業績爆發 月、季、上半年營收創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-04 19:33
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (4) 日公告 6 月營收 126.69 億元，月增 0.3%、年增 24.9%；第二季 366.80 億元，季增 12.1%、年增 26.7%；上半年營收 693.97 億元，年增 20.8%。月、季、上半年營收均創歷年同期新高。
樺漢說明，6 月受惠品牌通路業績年增 71.5%，主要來自歐洲的智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案等出貨暢旺，推升整體營收表現。
樺漢三大事業體上半年表現來看，工控設計年增 4.5%、品牌通路年增 49.1%、系統整合年增 9.1%；以營收比重來看，工控設計占 17.8%、品牌通路占 39.0%、系統整合占 43.2%。
其中，品牌通路的營收比重較去年同期的 31.6% 增加 7.4 個百分點，若以樺漢個體包含全資子公司營收達 84.92 億元、比重 12.2%、年增 1.5%，AI 技術應用與高毛利率 ESaaS 平台的軟硬雲整合布局持續發酵、挹注營運表現。
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