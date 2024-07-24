盤後速報 - 嘉彰(4942)下週(7月31日)除息2.3元，預估參考價43.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
嘉彰(4942-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(7月23日)收盤價45.55元計算，預估參考價為43.25元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
嘉彰(4942-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電資訊電子零組件。模具及精密儀器等製造加工買賣業務。及相關產品之進出口業務。近5日股價下跌3.19%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|45.55
|2.3
|5.05%
|0.0
|2023/07/27
|41.0
|2.5
|6.1%
|0.0
|2022/08/25
|40.5
|3.0
|7.41%
|0.0
|2021/08/20
|50.1
|2.5
|4.99%
|0.0
|2020/08/27
|41.45
|2.5
|6.03%
|0.0
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