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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉彰(4942)下週(7月31日)除息2.3元，預估參考價43.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

嘉彰(4942-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(7月23日)收盤價45.55元計算，預估參考價為43.25元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉彰(4942-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電資訊電子零組件。模具及精密儀器等製造加工買賣業務。及相關產品之進出口業務。近5日股價下跌3.19%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 45.55 2.3 5.05% 0.0
2023/07/27 41.0 2.5 6.1% 0.0
2022/08/25 40.5 3.0 7.41% 0.0
2021/08/20 50.1 2.5 4.99% 0.0
2020/08/27 41.45 2.5 6.03% 0.0

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