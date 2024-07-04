樺漢營運高成長態勢估延續 看好東南亞AI市場多國設據點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-04 19:36

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 表示，今年以來持續兌現營收高雙位數年增率的成績單，在手訂單創高下，對於全年營運高成長的信心不變，此外，看好東南亞 AI 市場發展，也在各國設立據點。

樺漢表示，受惠於 AI、半導體、機器人、電動車等產業市場蓬勃發展，帶動樺漢集團目前整體在手訂單金額持續創新高，同時發揮集團接單與財務業績的綜效，拉高於各產業市場占有率表現。

依照掌握到的物流與生產排程來看，樺漢表示，接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1-1.2 左右的水準，且今年集團業績已在手，尤其在深化高毛利率 ESaaS 智慧平台整合方案下，有助帶動集團整體毛利率、獲利表現持續提升。

此外，樺漢業看好，東南亞市場將成為下一個 AI 科技技術的發展重鎮，且隨著產業鏈聚落將更為完善，近期也已馬不停蹄前往包括新加坡、越南、泰國、馬來西亞等設置據點。