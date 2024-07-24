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鉅亨速報

盤後速報 - 鏵友益(6877)下週(7月31日)除權1.01元，預估參考價52.88元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

鏵友益(6877-TW)下週(7月31日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.01元。

以今日(7月23日)收盤價58.20元計算，預估參考價為52.88元，權值合計為5.32元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

鏵友益(6877-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為智能自動化設備。AOI檢測設備。OEM設備。近5日股價上漲1.75%，櫃買市場加權指數下跌4.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 58.20 0.0 0.0% 1.0059
2023/04/27 46.25 0.7 1.51% 0.0
2022/08/11 61.4 0.34 0.55% 3.05

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