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鉅亨速報

盤後速報 - 晶宏(3141)下週(7月31日)除息0.51元，預估參考價93.79元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

晶宏(3141-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。

以今日(7月23日)收盤價94.30元計算，預估參考價為93.79元，息值合計為0.51元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶宏(3141-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為LCD驅動IC之設計與產銷。近5日股價下跌1.98%，櫃買市場加權指數下跌4.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 94.30 0.5069 0.54% 0.0
2023/08/08 99.4 2.6676 2.68% 0.0
2022/07/07 108.0 4.0015 3.71% 0.0
2021/09/30 152.0 0.6234 0.41% 0.0
2020/08/18 25.85 0.4005 1.55% 0.2503

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