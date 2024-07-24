盤後速報 - 晶宏(3141)下週(7月31日)除息0.51元，預估參考價93.79元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
晶宏(3141-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。
以今日(7月23日)收盤價94.30元計算，預估參考價為93.79元，息值合計為0.51元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶宏(3141-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為LCD驅動IC之設計與產銷。近5日股價下跌1.98%，櫃買市場加權指數下跌4.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|94.30
|0.5069
|0.54%
|0.0
|2023/08/08
|99.4
|2.6676
|2.68%
|0.0
|2022/07/07
|108.0
|4.0015
|3.71%
|0.0
|2021/09/30
|152.0
|0.6234
|0.41%
|0.0
|2020/08/18
|25.85
|0.4005
|1.55%
|0.2503
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 全國(9937)次交易(25)日除息2.1元，參考價63.9元
- 盤後速報 - 新保(9925)次交易(25)日除息2元，參考價40.5元
- 盤後速報 - 大汽電(8931)次交易(25)日除息2.1元，參考價50.8元
- 盤後速報 - 金益鼎(8390)次交易(25)日除息2.2元，參考價68.8元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇