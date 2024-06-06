鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20元，預估目標價為608元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.9元上修至20元，其中最高估值22.86元，最低估值18.37元，預估目標價為608元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.86(22.86)
|34.1
|30.93
|最低值
|18.37(18.37)
|21.62
|27.85
|平均值
|19.88(19.85)
|25.55
|30.13
|中位數
|20(19.9)
|25.02
|30.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108,179,000
|160,951,000
|135,820,570
|最低值
|87,271,000
|102,087,000
|121,514,000
|平均值
|93,529,030
|115,428,180
|130,150,580
|中位數
|93,418,320
|110,354,140
|131,633,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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