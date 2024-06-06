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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20元，預估目標價為608元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.9元上修至20元，其中最高估值22.86元，最低估值18.37元，預估目標價為608元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.86(22.86)34.130.93
最低值18.37(18.37)21.6227.85
平均值19.88(19.85)25.5530.13
中位數20(19.9)25.0230.88

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值108,179,000160,951,000135,820,570
最低值87,271,000102,087,000121,514,000
平均值93,529,030115,428,180130,150,580
中位數93,418,320110,354,140131,633,880

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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