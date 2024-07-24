鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為37.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.27元，其中最高估值3.07元，最低估值1.89元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|5.13
|5.8
|4.32
|最低值
|1.89(1.89)
|2.32
|3
|4.32
|平均值
|2.3(2.29)
|3.44
|4.07
|4.32
|中位數
|2.27(2.24)
|3.2
|3.96
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.42億
|37.55億
|37.10億
|34.79億
|最低值
|23.70億
|27.27億
|31.33億
|34.79億
|平均值
|26.69億
|31.02億
|32.79億
|34.79億
|中位數
|26.50億
|30.88億
|32.06億
|34.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.92
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|營業收入
|26.01億
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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