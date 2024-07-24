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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至20.19元，預估目標價為304.51元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:16

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.71元上修至20.19元，其中最高估值21.89元，最低估值18.56元，預估目標價為304.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.89(21.89)26.4429.9730.6
最低值18.56(18.56)16.0717.1727.77
平均值20.25(20.18)22.7725.4528.8
中位數20.19(19.71)22.6425.7428.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.58億19.88億21.97億20.84億
最低值14.41億15.92億17.28億18.59億
平均值15.46億17.71億19.23億20.05億
中位數15.52億17.67億18.97億20.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入8.74億5.87億9.26億12.58億14.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASR

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