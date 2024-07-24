鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至20.19元，預估目標價為304.51元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.71元上修至20.19元，其中最高估值21.89元，最低估值18.56元，預估目標價為304.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.89(21.89)
|26.44
|29.97
|30.6
|最低值
|18.56(18.56)
|16.07
|17.17
|27.77
|平均值
|20.25(20.18)
|22.77
|25.45
|28.8
|中位數
|20.19(19.71)
|22.64
|25.74
|28.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.58億
|19.88億
|21.97億
|20.84億
|最低值
|14.41億
|15.92億
|17.28億
|18.59億
|平均值
|15.46億
|17.71億
|19.23億
|20.05億
|中位數
|15.52億
|17.67億
|18.97億
|20.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|8.74億
|5.87億
|9.26億
|12.58億
|14.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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