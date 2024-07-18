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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 04:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.24元，其中最高估值3.07元，最低估值1.89元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.07(3.07)5.135.84.32
最低值1.89(1.89)2.323.264.32
平均值2.3(2.31)3.464.074.32
中位數2.24(2.31)3.293.934.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.42億37.55億37.10億34.79億
最低值23.89億27.27億31.33億34.79億
平均值26.86億31.16億32.82億34.79億
中位數27.21億31.19億32.06億34.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.92-2.951.614.693.57
營業收入26.01億17.81億35.80億53.35億25.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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