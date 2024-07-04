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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 00:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.34元，其中最高估值3.15元，最低估值1.95元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.15(3.15)4.925.144.32
最低值1.95(1.95)2.323.144.32
平均值2.38(2.37)3.53.974.32
中位數2.34(2.29)3.353.854.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.14億36.48億35.40億34.79億
最低值23.58億27.27億31.23億34.79億
平均值26.93億31.12億32.61億34.79億
中位數26.76億31.25億32.06億34.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.92-2.951.614.693.57
營業收入26.01億17.81億35.80億53.35億25.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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