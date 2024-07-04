鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為38.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.34元，其中最高估值3.15元，最低估值1.95元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.15(3.15)
|4.92
|5.14
|4.32
|最低值
|1.95(1.95)
|2.32
|3.14
|4.32
|平均值
|2.38(2.37)
|3.5
|3.97
|4.32
|中位數
|2.34(2.29)
|3.35
|3.85
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.14億
|36.48億
|35.40億
|34.79億
|最低值
|23.58億
|27.27億
|31.23億
|34.79億
|平均值
|26.93億
|31.12億
|32.61億
|34.79億
|中位數
|26.76億
|31.25億
|32.06億
|34.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.92
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|營業收入
|26.01億
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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