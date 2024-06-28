亞洲生技大展7月登場 攤位突破2200家
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 11:19
2024 亞洲生技大展將於 7 月 24 至 28 日登場，台灣生物產業發展協會指出，今年生技大展有 900 家廠商參展，攤位數突破 2200 個展位。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年大會論壇擴大規模為創新科技、投資高峰與區域合作三大論壇，平行舉辦。
創新科技論壇部分，關注議題包含再生醫學、ADC 藥物創新、AI 藥物應用、mRNA 藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題，邀請國際重磅講者分享。
投資高峰論壇方面，共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等 50 隊國內外優秀生技公司上台簡報。除了新藥開發與數位醫療領域外，也有 AI 應用在臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好未來爆發潛力。
不只生技廠商積極參與，國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過 50 家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，期望讓與會生技公司更多獲國際創投青睞機會，取得資金挹注。
此外，隨著台灣再生醫療雙法日前三讀通過，大會也邀請致力於細胞研究、製造、處理及臨床移植的國際專業組織──國際細胞與基因治療協會 (ISCT) 會長 Miguel Forte 於創新科技論壇擔任講者，分享再生醫療全球發展趨勢。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇