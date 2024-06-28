亞洲生技大展7月登場 攤位突破2200家

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 11:19

2024 亞洲生技大展將於 7 月 24 至 28 日登場，台灣生物產業發展協會指出，今年生技大展有 900 家廠商參展，攤位數突破 2200 個展位。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年大會論壇擴大規模為創新科技、投資高峰與區域合作三大論壇，平行舉辦。

創新科技論壇部分，關注議題包含再生醫學、ADC 藥物創新、AI 藥物應用、mRNA 藥物、CDMO、生物製藥、轉譯醫學、精準健康及數位健康等議題，邀請國際重磅講者分享。

投資高峰論壇方面，共遴選出來自美國、加拿大、英國、日本、瑞士、韓國、立陶宛、斯洛維尼亞、台灣等 50 隊國內外優秀生技公司上台簡報。除了新藥開發與數位醫療領域外，也有 AI 應用在臨床試驗、新藥開發、影像等入選，投資界看好未來爆發潛力。

不只生技廠商積極參與，國際專業投資機構參與也在今年大幅增加，目前已有超過 50 家來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會，期望讓與會生技公司更多獲國際創投青睞機會，取得資金挹注。