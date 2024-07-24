百容Q2擺脫本業連5季虧損 靠這收益再挹注每股1.8元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-24 11:00

百容 (2483-TW) 第二季受 MFP(多功能事務機) 步進馬達客戶端調節庫存影響不小，但第二季營收仍以 5.04 億元改寫 7 季以來新高；百容在匯率有利且稼動率提高之下，法人估計百容第二季本業已可獲利，擺脫本業連 5 季虧損，同時，百容第二季還將認列蘇州廠的處分利益，估挹注每股 1.8 元，上半年每股純益上看 2 元。

百容第二季的 4 月及 5 月單月營收都超越 1.7 億元以上水準，加計 6 月 1.6 億元營收，2024 年第二季營收達成 5 億元以上的規模達 5.04 億元，改寫 7 季以來單季新高，季增 20.34%，年增 3.57%，上半年營收 9.23 億元，年減 0.75%；，法人估算百容 2024 年第二季營收已跨越損益兩平點，本業已可獲利。

百容 2024 年第季營收 4.19 億元，毛利率 12.68%，本業呈現虧損，稅後純益 1335 萬元，較 2023 年同期由轉盈，每股純益 0.12 元，第二季本業可望轉盈，加計第二季認列蘇州廠的處分利益約 2 億元，換算每股貢獻達 1.8 元，合計 2024 年上半年每股純益上看 2 元，將超越 2023 年全年的獲利。

百容半導體應用業務持續維持出貨溫度，目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而應用於半導體產品的沖壓件的訂單，今年以來維持於一定的溫度。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。