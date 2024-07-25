臺企銀Hokii會員週年慶回饋13項好禮 壽星享最高100點 LINE POINTS
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-25 11:16
臺灣企銀（2834-TW）「Hokii 數位會員」歡慶一周年，為回饋客戶支持及豐富數位生活圈， 7 月推出全新會員優惠權益，從原先 7 項優惠大方跳升至 13 項優惠，有 2 項「Hokii 好禮」、5 項「產品優惠」、3 項「金點回饋」及 3 項「生活優惠」，包括可自行編輯 LINE 貼圖，限時免費下載使用；壽星會員更有好運轉盤抽獎活動，最高可得 LINE POINTS 100 點。
臺灣企銀表示，只要持有該行新臺幣存款帳戶及網路銀行，透過行動銀行 APP，簡單 3 步驟就可以輕鬆快速成為「Hokii 數位會員」。
13 項會員權益分為 4 大類，包含 2 項「Hokii 好禮」、5 項「產品優惠」、3 項「金點回饋」及 3 項「生活優惠」。「Hokii 好禮」2 項優惠分別是新戶加入 Hokii 數位會員，次月底可獲得台灣 Pay 紅利點數 500 點；壽星會員於生日當月可參與好運轉盤抽獎，最高可得 LINE POINTS 100 點。
5 項「產品優惠」包括新申購單筆或定期定額基金可享手續費最低 2.5 折、線上申辦享 e 貸 e 信貸手續費現折 1,000 元、外幣跨行匯款手續費現折 50 元、每週三線上以新臺幣結購或結售歐元匯率再享 2 分優惠、以及辦理安養信託簽約或修約可享手續費 0 元。
3 項「金點回饋」優惠則有台灣 Pay 消費享最高 50% 紅利點數回饋、永續生活卡消費最高享 3.5% 現金回饋及首次申辦電子交易及基金電子對帳單，並綁定該行 LINE 個人化服務可享 LINE POINTS 50 點回饋；3 項「生活優惠」含黑沃咖啡全系列飲品與小鳥吃吐司全商品 9 折、必勝客及肯德基指定門市享有限定套餐折扣，讓會員享受便利又多元的數位生活。
歡慶 Hokii 數位會員上線滿周年及權益優惠大升級，該行趁勢推出「世界超級無敵霹靂好用的 Hokii 貼圖」，除了有日常生活情境必備的日常語，也有詼諧有哏的時下流行語，還能自行編輯貼圖文字，一組貼圖就能充分展現豐富精采的日常生活，下載期間自即日起至 8 月 15 日止。
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