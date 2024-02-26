今年公建經費近7800億元創17年新高 油電建設、離岸風電占比最多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 18:42

國發會今 (26) 日召開第 118 次委員會議，國發會報告 113 年整體公共建設計畫推動情形。今年公共建設經費近 7,800 億元創近 17 年新高，以油電占 35.51％最高，其中離岸風電的建設耗費最鉅。考量 112 年經費達成率 96.21% 為歷史新高，要達成極具挑戰性，故下修今年經費達成率目標為 95% 。

國發會副主委高仙桂於下午召開的記者會中指出，113 年公建經費為 7,792 億元較 112 年的 6,787 億元增加 14.8%。增加的預算主要來自台電公司為了穩定供電，促進能源轉型，故基金預算增加 769 億元，合計中央撥補的 506 億元，故今年會有 1,200 多億元支出。

高仙桂表示，由於今年經費增加，考量若維持過往經費達成率具相當挑戰性，因此將請各部會依 95% 經費達成率目標。今年則以 95% 為目標，但各機關仍可衡量過去 4 年機關各自年度經費執行實績，研訂今年各月經費達成率目標。

高仙桂說，今年公建預算以油電占 35.51％為最多，其次為軌道和水利建設，其中油電部分的增加，主要落在離岸風電的建設耗費最鉅，這與政府目前正推動的落實淨零政策也相符合。此外，今年也有許多重大建設會完工，包括大潭電廠燃氣機組、興達電廠燃氣機組更新計畫、進行北水南送的桃園新竹備援管線系統，以及阿里山營業鐵路全線通車等等。