今年前3月公建金額已執行1479億 創歷年新高

高仙桂轉述龔明鑫在會議中提出的 3 點指示：是針對補助型計畫，已請相關部會及早完成案件申請與核定作業，以利地方政府編列配合款及辦理施工前置作業；補助案如果有困難無法執行，應適時啟動退場及備案機制，加速提升經費支用效率。

龔明鑫指出，多項重大公共建設計畫已排定於今年完成工程招標作業，能否如期決標簽約，將影響工程開工時點。招標過程如發生流標情形，主管部會應務實檢討工程流標原因，採取應有改善作為，倘涉及修正計畫，請依相關規定先行備標或報准併行招標，以加速後續工程推展。

龔明鑫表示，近期花蓮地震頻傳，院長近期已責成各機關務必注意其轄管機關建物結構安全，並建立完整通報機制。請各部會確實督導所屬就地震後之公共工程結構、施工機具與安全設備等，採行適當之檢查、檢測及因應措施辦理。