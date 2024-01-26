鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 11:13

百容 (2483-TW) 半導體應用業務出貨持續維持熱度，且在 MFP 用步進馬達也在溫之中，初估 2024 年 1 月營收在回溫中，預估 1 月營收逾 1.5 億元，優於去年 12 月營收 1.44 億元，也勝過去年同期的 1.39 億元，也是 5 個月來最佳單月營收。

百容研判 2024 年 1 月的營收回升到 1.5 億元之上，應是客戶端的因應春節休假的提前備貨。

百容 2023 年全年營收 17.96 億元，年減 19.28%，是近三年來的低點。不過，目前百容觀察 2024 年 1 月營收可望在春節前備貨潮有利因素之下，有較佳的表現。

百容目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而沖壓件的訂單雖然緩慢回升，但仍處於低檔。百容 2023 年前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。