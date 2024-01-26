百容1月營收估回升到1.5億元之上 優於上月及去年同期
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 11:13
百容 (2483-TW) 半導體應用業務出貨持續維持熱度，且在 MFP 用步進馬達也在溫之中，初估 2024 年 1 月營收在回溫中，預估 1 月營收逾 1.5 億元，優於去年 12 月營收 1.44 億元，也勝過去年同期的 1.39 億元，也是 5 個月來最佳單月營收。
百容研判 2024 年 1 月的營收回升到 1.5 億元之上，應是客戶端的因應春節休假的提前備貨。
百容 2023 年全年營收 17.96 億元，年減 19.28%，是近三年來的低點。不過，目前百容觀察 2024 年 1 月營收可望在春節前備貨潮有利因素之下，有較佳的表現。
百容目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而沖壓件的訂單雖然緩慢回升，但仍處於低檔。百容 2023 年前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。
百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。
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