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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為348.21元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.71元，其中最高估值7.04元，最低估值3.85元，預估目標價為348.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.04(5.79)12.1211.6110.94
最低值3.85(3.85)5.686.639.03
平均值4.97(4.76)7.318.989.96
中位數4.71(4.62)6.828.979.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值162.62億194.19億219.22億252.76億
最低值148.76億166.88億185.00億213.39億
平均值159.97億183.41億206.86億228.92億
中位數160.03億184.27億207.88億224.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.15-3.53-0.21-2.34-2.95
營業收入75.71億89.83億114.27億123.25億143.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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