鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為348.21元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.71元，其中最高估值7.04元，最低估值3.85元，預估目標價為348.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.04(5.79)
|12.12
|11.61
|10.94
|最低值
|3.85(3.85)
|5.68
|6.63
|9.03
|平均值
|4.97(4.76)
|7.31
|8.98
|9.96
|中位數
|4.71(4.62)
|6.82
|8.97
|9.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|162.62億
|194.19億
|219.22億
|252.76億
|最低值
|148.76億
|166.88億
|185.00億
|213.39億
|平均值
|159.97億
|183.41億
|206.86億
|228.92億
|中位數
|160.03億
|184.27億
|207.88億
|224.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.15
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|營業收入
|75.71億
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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