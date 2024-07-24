傳蘋果最快2026年推出摺疊iPhone 設計類似三星Galaxy Z Flip

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 02:55

根據美媒《The Information》周二 (23 日) 援引知情人士消息報導，蘋果最快可能會在 2026 年推出摺疊 iPhone，比近期其他媒體爆料的 2027 年推出還更早，據稱設計類似三星 Galaxy Z Flip。

關於蘋果生產摺疊 iPhone 的報導已持續好幾年，至少與其競爭對手生產摺疊手機的時間一樣長。最近有爆料指出，蘋果正在考慮兩種不同設計的折疊 iPhone，而且要到 2027 年才會推出。

然而《Digitimes》先前報導指出，蘋果可能已經選擇了自己的設計，而且整個時間表可能會加快。根據南韓媒體報導，蘋果於 2004 年開始正式研究摺疊手機，這也是蘋果與三星簽署合約的時間。

分析指出，假設蘋果產品的開發周期通常為兩年，那麼爆料預測的折疊 iPhone 推出時間就是在 2026 年。

分析也認為，雖然《Digitimes》在供應鏈消息方面準確，但從未在消息來源獲得細節，因此該媒體在根據其訊息得出結論方面稍有失準。

然而繼《Digitimes》後《The Information》的報導卻證實了爆料中的細節。根據後者報導，蘋果開發折疊 iPhone 的代號為「v68」，研發時間框架為兩年而且維持 iPhone 基本設計。

據了解，蘋果摺疊 iPhone 類似三星 Galaxy Z Flip 採水平折疊，尺寸方面也是如同常規尺寸的 iPhone，與目前大致相同。

圖：截取自 9to5mac

不過目前還沒有跡象表明折疊 iPhone 的外部是否會像之前預測的那樣有一個螢幕。先前也有報導指出，蘋果將在 iPad mini 上試用其折疊式設計，但最新消息透露，蘋果現在想先生產折疊 iPhone。

《The Information》還推測，傳聞中的更薄的 iPhone 設計可能是蘋果計劃中的一個因素。這是基於將普通的 iPhone 從中間折疊起來，機身寬度將是原來的兩倍，因此能夠製造出更薄的機身會是一個好處。