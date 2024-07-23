鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為177.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元下修至9.5元，其中最高估值10.62元，最低估值7.88元，預估目標價為177.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.62(10.68)
|14.45
|16.67
|19.82
|最低值
|7.88(7.66)
|8.29
|12.22
|14.75
|平均值
|9.36(9.44)
|11.31
|13.64
|16.66
|中位數
|9.5(9.68)
|11.29
|13.49
|15.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.25億
|24.03億
|24.81億
|27.74億
|最低值
|14.04億
|16.24億
|19.28億
|25.75億
|平均值
|18.00億
|19.76億
|22.21億
|26.42億
|中位數
|18.91億
|20.03億
|23.07億
|25.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|8.43億
|5.52億
|9.37億
|13.61億
|18.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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