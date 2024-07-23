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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為177.25元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 22:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元下修至9.5元，其中最高估值10.62元，最低估值7.88元，預估目標價為177.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.62(10.68)14.4516.6719.82
最低值7.88(7.66)8.2912.2214.75
平均值9.36(9.44)11.3113.6416.66
中位數9.5(9.68)11.2913.4915.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.25億24.03億24.81億27.74億
最低值14.04億16.24億19.28億25.75億
平均值18.00億19.76億22.21億26.42億
中位數18.91億20.03億23.07億25.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入8.43億5.52億9.37億13.61億18.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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