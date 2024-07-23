鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至9.5元，預估目標價為177.25元。

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元下修至9.5元，其中最高估值10.62元，最低估值7.88元，預估目標價為177.25元。