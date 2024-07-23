以太幣現貨ETF正式開始交易 加密貨幣進一步融入主流金融圈

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 22:50

以太幣現貨 ETF 周二 (23 日) 在美國正式開始交易，新基金除了貝萊德、富達等傳統基金發行外，灰度投資 (Grayscale) 等特定加密貨幣公司也有推出，不僅讓全球第二大加密貨幣成為許多專業投資者和顧問青睞的工具，也意味著數位資產又進一步融入主流金融圈。

圖：CNBC

以太幣是以太坊區塊鏈上的原生加密貨幣。雖然比特幣經常被視為一種數位黃金，但以太幣被視為押注於區塊鏈和更廣泛的加密貨幣的成長。

貝萊德 (BlackRock) 活躍和主題 ETF 美國主管 Jay Jacobs 在表示：「以太幣的吸引力在於其去中心化的性質，以及推動金融和其他行業數位轉型的潛力。」

FactSet 的數據顯示，自今年 1 月推出以來，比特幣現貨 ETF 淨流入約 170 億美元。外界普遍預估，以太幣現貨 ETF 的規模將小於前者，一方面是因為市場規模相對較小，另一方面是因為許多投資人可能對以太幣並不熟悉。

Swan 比特幣高級分析師 Sam Callahan 表示：「對於個人投資者和機構投資者來說，以太幣只是有點令人困惑和不清楚。」

據了解，現貨以太幣 ETF 不提供質押服務，不過未來可能會，時間還不確定。另外為吸引客戶，許多將於本周推出的以太幣現貨 ETF 都暫時免除手續費，管理費在 0.15% 至 2.50% 之間。

中最便宜、最昂貴的基金都來自灰度投資，該公司實際上正在將其數十億美元的私人以太幣基金轉換為兩個不同價位的 ETF。

今年以來，以太幣交易價格漲逾 50%，但在過去一個月基本上持平。在現貨 ETF 推出之前，這種加密貨幣似乎沒有像比特幣在 1 月那樣享受到需求的飆升。

LMAX Group 策略師 Joel Kruger 表示：「我確實認為，考慮到市場已經回落，整體市場情緒仍有驚喜出現的空間，整體風險平衡是有利的。」