鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADRSAP-US的目標價調升至238.5元，幅度約5.53%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 18:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)提出目標價估值：中位數由226元上修至238.5元，調升幅度5.53%。其中最高估值248元，最低估值188元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予思愛普 ADR評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
思愛普 ADR今(23日)收盤價為200.47元。近5日股價下跌5.53%，標普指數下跌1.19%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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