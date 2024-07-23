〈台新銀攻九州〉未來續跟著台商東移 與其他國銀是競合關係

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-23 19:49

台新銀行東京分行福岡支行開業 3 個月，日本媒體也相當關注營運狀況，面對玉山銀行等台資銀行爭相進駐福岡，台新有何優勢？對此，福岡支行支行長王柏璋表示，與其他國銀是競合關係，有時候需要一起爭取聯貸或不動產投資案，同時也會持續與日本本地銀行合作；至於台新銀行未來海外布局，總經理林淑真表示，仍將以東南亞為重心，會跟著台商東移。

日媒詢問，台新銀行的強項是什麼？對於其他台灣銀行如玉山、台銀等紛紛前進日本，如何與其競爭？福岡支行支行長王柏璋說，台新銀行業務可區分個金、法金，其中，像是信用卡業務在台灣市占率很強，近年法金獲利已經超過個金，主要因法金業務流程改造，網路銀行在同業及客戶間也有口皆碑。

王柏璋進一步說明，「與玉山銀行相比，他們東京分行雖晚我們一年開業，但福岡據點領先我們開業，大家各自擁有各自的客群，雙方既是競爭、也是合作關係，並指出他自身也和玉山的同業有滿多交流，有些案件也會進行合作。

日媒問及，台新是否規劃與日本在地銀行合作？王柏璋指出，之前開業的時候，包括福岡銀行、日本城市銀行、肥後銀行等，我們都有跟他們進行交流，希望未來還有更多合作，他認為，和其他銀行是互補概念，我們的強項就是台灣過來的客戶，本地銀行在日本客戶的基礎較強，以後一起合作應該滿有機會的。

高森幸太郎補充說明，如果台灣企業想要進軍日本，向地方銀行申請貸款時，因為它們不認識一些台灣的中小企業，所以可能會碰到問題或阻礙，這時就會委託台新銀行，幫忙做中小企業調查，反之，若台灣企業有找土地、建工廠需求時，台新銀就需要請日本當地銀行幫忙取得諮詢，目前仍有一些計畫進行中。

高森幸太郎強調，玉山銀行與台新銀行之間的關係，並非全是競爭關係，有許多不動產投資、大型聯貸案都需要一起去爭取，也算是合作關係。