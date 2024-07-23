〈台幣〉外資出走壓力緩和 收升1分至32.838元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 17:28

在今 (23) 日台積電 (2330-TW) 領頭帶動台股加權指數收復 614 點失土的激勵下，新台幣緩和貶值壓力，終場收在 32.838 元，升值 1 分，台北外匯經紀公司成交值也縮至 10.94 億美元，反映實質拋補需求。

新台幣今日以 32.83 元、升值 1.8 分開出後維持升值態勢，最高一度收復 32.8 元關卡價至 32.795 元，收盤前雖一度轉貶至 32.86 元，終場仍收在 32.838 元，升值 1 分，高低價差 6.5 分。

觀察主要亞幣，以日元持續強彈超過 0.5% 最多，其次為泰銖升逾 0.2%，新台幣收升 0.03%，韓元小升 0.05%，星元小升 0.02%，人民幣和港幣微貶震盪。

統一投顧指出，美國總統拜登宣布退選，政治議題往往是短線因素，波動雖大，但中長線仍會回歸基本面，本周將公布的 PCE 物價數據可望全面回落，有助強化 9 月聯準會啟動降息的預期。