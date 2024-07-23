盤後速報 - 達麗(6177)下週(7月30日)除權息3.5元，預估參考價66.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
達麗(6177-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利0.5元，合計股利3.5元。
以今日(7月23日)收盤價73.30元計算，預估參考價為66.95元，權息值合計為6.35元，股息殖利率4.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|73.30
|3.0
|4.09%
|0.5
|2023/08/23
|32.05
|1.0
|3.12%
|0.5
|2022/07/27
|30.85
|3.0
|9.72%
|0.0
|2021/08/24
|29.6
|0.0
|0.0%
|0.2
|2020/07/28
|32.0
|1.9991
|6.25%
|0.9996
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