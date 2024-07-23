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鉅亨速報

盤後速報 - 達麗(6177)下週(7月30日)除權息3.5元，預估參考價66.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

達麗(6177-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3元，股票股利0.5元，合計股利3.5元。

以今日(7月23日)收盤價73.30元計算，預估參考價為66.95元，權息值合計為6.35元，股息殖利率4.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 73.30 3.0 4.09% 0.5
2023/08/23 32.05 1.0 3.12% 0.5
2022/07/27 30.85 3.0 9.72% 0.0
2021/08/24 29.6 0.0 0.0% 0.2
2020/07/28 32.0 1.9991 6.25% 0.9996

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