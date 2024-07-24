盤後速報 - 福懋(1434)下週(7月31日)除息0.5元，預估參考價22.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
福懋(1434-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月23日)收盤價22.60元計算，預估參考價為22.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋(1434-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍多富達布、聚酯布、傘骨槽骨、輪胎簾布、棉紗、人造棉紗。合成纖維紗、混紡紗、織布染整、成衣、被單、床單等及其相關製品。製造高分子聚合物製品、防彈衣背心、夾克、工業用工作服。近5日股價下跌0.22%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|22.60
|0.5
|2.21%
|0.0
|2023/07/18
|27.7
|1.5
|5.42%
|0.0
|2022/07/26
|26.5
|1.0
|3.77%
|0.0
|2021/08/03
|32.4
|1.0
|3.09%
|0.0
|2020/07/13
|36.25
|2.5
|6.9%
|0.0
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