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鉅亨速報

盤後速報 - 福懋(1434)下週(7月31日)除息0.5元，預估參考價22.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

福懋(1434-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月23日)收盤價22.60元計算，預估參考價為22.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋(1434-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍多富達布、聚酯布、傘骨槽骨、輪胎簾布、棉紗、人造棉紗。合成纖維紗、混紡紗、織布染整、成衣、被單、床單等及其相關製品。製造高分子聚合物製品、防彈衣背心、夾克、工業用工作服。近5日股價下跌0.22%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 22.60 0.5 2.21% 0.0
2023/07/18 27.7 1.5 5.42% 0.0
2022/07/26 26.5 1.0 3.77% 0.0
2021/08/03 32.4 1.0 3.09% 0.0
2020/07/13 36.25 2.5 6.9% 0.0

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