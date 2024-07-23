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鉅亨速報

盤後速報 - 兆利(3548)下週(7月30日)除息4.5元，預估參考價171.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

兆利(3548-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(7月23日)收盤價176.00元計算，預估參考價為171.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

兆利(3548-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、LCD、手機、3C電子等產品的扭力轉軸之研發設計、製造及銷售。光纖連接器之研發設計、製造及銷售。近5日股價下跌9.46%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 176.00 4.5 2.56% 0.0
2023/07/27 69.6 2.9999 4.31% 0.0
2022/07/14 55.0 2.0 3.64% 0.0
2021/07/21 75.1 2.5 3.33% 0.0
2020/07/21 67.0 2.5 3.73% 0.0

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