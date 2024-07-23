盤後速報 - 兆利(3548)下週(7月30日)除息4.5元，預估參考價171.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
兆利(3548-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月23日)收盤價176.00元計算，預估參考價為171.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
兆利(3548-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、LCD、手機、3C電子等產品的扭力轉軸之研發設計、製造及銷售。光纖連接器之研發設計、製造及銷售。近5日股價下跌9.46%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|176.00
|4.5
|2.56%
|0.0
|2023/07/27
|69.6
|2.9999
|4.31%
|0.0
|2022/07/14
|55.0
|2.0
|3.64%
|0.0
|2021/07/21
|75.1
|2.5
|3.33%
|0.0
|2020/07/21
|67.0
|2.5
|3.73%
|0.0
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