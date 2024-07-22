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鉅亨速報

盤中速報 - 兆利(3548)大跌7.03%，報172元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:29

兆利(3548-TW)22日09:29股價下跌13元，報172.0元，跌幅7.03%，成交805張。

兆利(3548-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、LCD、手機、3C電子等產品的扭力轉軸之研發設計、製造及銷售。光纖連接器之研發設計、製造及銷售。

近5日股價下跌0.27%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+621 張
  • 外資買賣超：+560 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+61 張
  • 融資增減：-179 張
  • 融券增減：-36 張

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