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鉅亨速報

盤中速報 - 兆利(3548)急跌-3.95%報170.0元，成交908張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:31

兆利(3548-TW)近5分K跌速3.95%，22日09:31報170.0元，成交908張，今日跌幅為8.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

兆利(3548-TW)近5日股價下跌0.27%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.23%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+621 張
  • 外資買賣超：+560 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+61 張
  • 融資增減：-179 張
  • 融券增減：-36 張

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