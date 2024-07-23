盤後速報 - 華盈(3520)下週(7月30日)除息0.1元，預估參考價21.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
華盈(3520-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月23日)收盤價21.90元計算，預估參考價為21.8元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
華盈(3520-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦、通訊、電子資訊及家電用電源傳輸線及訊號連接線組。前項產品之進出口貿易業務及代理國內外廠商產品投標與經銷等業務。近5日股價下跌11.29%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|21.90
|0.1
|0.46%
|0.0
|2010/07/29
|14.4
|0.5
|3.47%
|0.0
|2009/08/04
|12.3
|0.3
|2.44%
|0.2
|2008/08/04
|14.2
|0.80657
|5.68%
|0.2
|2007/07/31
|0.0
|1.5
|0.0%
|0.5
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