盤中速報 - 兆利(3548)股價殺至跌停，跌停價166.5元，成交1,847張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28
兆利(3548-TW)22日10:28下跌18.5元，股價跌停報166.5元，委買131,000張、委賣12,000張，成交1,847張。
主要業務為NB、LCD、手機、3C電子等產品的扭力轉軸之研發設計、製造及銷售。光纖連接器之研發設計、製造及銷售。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌3.23%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+621 張
- 外資買賣超：+560 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+61 張
- 融資增減：-179 張
- 融券增減：-36 張
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