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鉅亨速報

盤中速報 - 兆利(3548)股價殺至跌停，跌停價166.5元，成交1,847張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28

兆利(3548-TW)22日10:28下跌18.5元，股價跌停報166.5元，委買131,000張、委賣12,000張，成交1,847張。

主要業務為NB、LCD、手機、3C電子等產品的扭力轉軸之研發設計、製造及銷售。光纖連接器之研發設計、製造及銷售。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌3.23%。

兆利(3548-TW)近5日股價下跌0.27%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+621 張
  • 外資買賣超：+560 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+61 張
  • 融資增減：-179 張
  • 融券增減：-36 張

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