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鉅亨速報

盤後速報 - 邦特(4107)下週(7月30日)除息4.5元，預估參考價128.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

邦特(4107-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(7月23日)收盤價132.50元計算，預估參考價為128.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

邦特(4107-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療耗材(血液迴路管、藥用軟袋、TPU體內導管等)製造買賣。醫療設備之進出口貿易。近5日股價下跌2.6%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 132.50 4.5 3.4% 0.0
2023/08/30 111.5 4.5 4.04% 0.0
2022/08/31 115.5 4.5 3.9% 0.0
2021/08/31 106.0 4.0 3.77% 0.0
2020/08/26 143.0 4.0 2.8% 0.0

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