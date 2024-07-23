盤後速報 - 邦特(4107)下週(7月30日)除息4.5元，預估參考價128.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
邦特(4107-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月23日)收盤價132.50元計算，預估參考價為128.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
邦特(4107-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療耗材(血液迴路管、藥用軟袋、TPU體內導管等)製造買賣。醫療設備之進出口貿易。近5日股價下跌2.6%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|132.50
|4.5
|3.4%
|0.0
|2023/08/30
|111.5
|4.5
|4.04%
|0.0
|2022/08/31
|115.5
|4.5
|3.9%
|0.0
|2021/08/31
|106.0
|4.0
|3.77%
|0.0
|2020/08/26
|143.0
|4.0
|2.8%
|0.0
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