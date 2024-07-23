盤後速報 - 海悅(2348)下週(7月30日)除權息9.92元，預估參考價275.57元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
海悅(2348-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.94元，股票股利2.98元，合計股利9.92元。
以今日(7月23日)收盤價364.50元計算，預估參考價為275.57元，權息值合計為88.93元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
海悅(2348-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。近5日股價上漲17.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|364.50
|6.94164
|1.9%
|2.974988
|2023/07/18
|71.1
|5.0
|7.03%
|0.0
|2022/08/02
|94.6
|7.0
|7.4%
|1.0
|2021/07/30
|106.5
|7.0
|0.0%
|1.0
|2020/07/13
|78.8
|4.3297
|5.49%
|0.0
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