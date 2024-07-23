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鉅亨速報

盤後速報 - 海悅(2348)下週(7月30日)除權息9.92元，預估參考價275.57元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

海悅(2348-TW)下週(7月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.94元，股票股利2.98元，合計股利9.92元。

以今日(7月23日)收盤價364.50元計算，預估參考價為275.57元，權息值合計為88.93元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

海悅(2348-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。近5日股價上漲17.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 364.50 6.94164 1.9% 2.974988
2023/07/18 71.1 5.0 7.03% 0.0
2022/08/02 94.6 7.0 7.4% 1.0
2021/07/30 106.5 7.0 0.0% 1.0
2020/07/13 78.8 4.3297 5.49% 0.0

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