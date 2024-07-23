賀錦麗猛烈抨擊川普：我很清楚他是哪副德性！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 14:37

在美國總統拜登周日（21 日）放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐白宮大位，賀錦麗周一猛烈抨擊共和黨總統候選人川普，聲稱她很清楚川普是哪副德性。

據《Politico》報導，賀錦麗周一向競選團隊工作人員說：「大多數都知道，在我當副總統之前，在我成為參議員之前，我當過加州檢察長，之前還做過檢察官。在這些工作中，我打擊過各種犯罪。」賀錦麗說到這裡停頓了一下，現場傳來一陣笑聲。

賀錦麗接著說：「這包括虐待女性的施暴者、坑害消費者的騙子、為私利破壞規則的舞弊者。所以，各位聽我說，我很清楚川普是哪副德性。」賀錦麗語畢，現場響起一片歡呼聲和熱烈的鼓掌聲。

此外，賀錦麗也在周一宣布，在爭取成為民主黨總統候選人上，她已經獲得足夠黨代表支持。

據《CNN》報導，賀錦麗在周一表示，她很自豪獲得足夠支持，期待很快就能接受民主黨提名。她說，接下來的幾個月，她會走遍全國，團結整個國家，並在 11 月擊敗川普。

拜登決定讓賢後，民主黨將由 3,949 名黨代表投票決定總統提名人，賀錦麗至少要拿下 1,976 票。

據《美聯社》統計，截至周一晚上，民主黨已有 2,214 名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69 名黨代表尚未決定，1,666 名黨代表還沒聯繫上。