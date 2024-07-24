未能阻止川普遇刺案 美國特勤局長宣布辭職

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 08:24

在川普遇刺事件中嚴重失職後，美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）周二（23 日）宣布辭職。

據《CNN》報導，奇鐸周二在寫給特勤局工作人員的信中寫道：「鑒於最近發生的事件，我懷著沉重的心情做出了這個艱難的決定，辭去特勤局局長一職。」

她表示：「上周的審查一直很緊張，隨著我們的行動節奏加快，審查將繼續下去。作為你們的局長，我對這次安全失誤負全責。」

隨後，白宮發布公告稱，總統拜登感謝奇鐸的無私貢獻，祝願她一切順利，且很快就會任命新的特勤局局長。

奇鐸是特勤局第 27 任局長，也是特勤局第二位女性領導者，於 2022 年 9 月 17 日宣誓就職。

美國國會眾議院監督與問責委員會周一舉行川普遇刺案聽證會。奇鐸在聽證會上坦言，這起事件是「美國特勤局幾十年來最重大任務失敗」，她承擔全部責任。

面對兩黨議員質詢，奇鐸一問三不知，對當天維安計畫的具體問題含糊其辭，激怒了國會議員。

聽證會上，共和黨和民主黨議員均要求奇鐸辭職，但她拒絕了這個要求，還一度表示：「我認為我是目前領導特勤局的最佳人選」。

眾議院監督委員會共和黨代表科默認為，在奇鐸帶領下，特勤局遭遇了歷史性挫敗。「在昨天（周一）監督與問責委員會聽證會上，她的表現或言論沒有讓議員相信她能夠有效領導特勤局，完成保護任務。」