萬達寵物擴大通路市占及整合供應鏈爲動能 將發展海外市場商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 18:22

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物 (6968-TW)，上櫃申請案已獲 OTC 通過，預估在 8 月中旬掛牌，萬達寵物執行長李俊廣今 (17) 日在上櫃前業績發表會指出，公司以擴大通路市占加上供應鏈整合等策略爲主要動能，並將發展海外市場商機。

李俊廣指出，台灣寵物相關產業市場規模 2023 年約為 417 億元，以萬達 2023 年營收規模 25 億元來看，有相當大的成長空間，因此門店的積極擴展與單店營收持續成長將是推升營收關鍵。以萬達營運計算，每一家新店從開幕第一天起算 6-12 個月即可獲利。截至 2024 年 6 月，萬達已有 117 家門市，未來也將挑戰 250 家門市，目標距離消費者住宅時間 8-10 分鐘就有一家寵物公園。

萬達寵物成立於 2011 年，旗下有寵物公園、毛孩市集、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌，提供飼主寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。為讓飼主有更穩定、專業的商品，萬達除繼續開發自有品牌，也拓展其它海內外品質優良的供應商及投資產業中上游，以充足的商品多樣性，搭配通路人員的顧問式服務，為飼主找到合適自家寵物的食品或用品。

此外，萬達寵物也在 2019 年取得電商平台毛孩市集經營權，正式將經營觸角伸往電商，整合線上、線下資源，並積極爭取競爭優勢，且將開發海外市場。

萬達寵物 2023 全年營收 25.44 億元，毛利率達 40.99%，稅後純益 8308 萬元，每股純益 2.17 元。萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益達 0.92 元。