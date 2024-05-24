櫃買中心：漢達上櫃案退件重審並罰款50萬 樂意、竹陞及萬達上櫃通過

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 18:50

證券櫃檯買賣中心今（24）日下午召開第 10 屆第 36 次董事、監察人聯席會議，漢達生技醫藥 (6620-TW) 因藥品 Vysentri(HND-033) 未完整說明重要資訊，經決議撤銷其申請上櫃案，並退回審議委員會重行審議及違約罰款 50 萬元；另通過樂意傳播（7584-TW）、竹陞科技（6739-TW）及萬達寵物（6968-TW）上櫃申請案。

櫃買中心 表 示 ， 漢 達 生 技 醫 藥 股 份 有 限 公 司 (6620-TW) 因 藥 品 Vysentri(HND-033) 之試驗進度等重要業務資訊於上櫃審查期間未完整說明，尚待進一 步釐清，經董事會決議，撤銷其第 10 屆第 34 次董事 會同意之漢達公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議。

櫃買中心指出，另漢達公司受邀參加多場法人說明會，並於會中說明藥品 HND033 就美國 FDA 局完全回應信函之補件進度資訊，惟該公司未依規定於期限內辦理資訊申報及發布重大訊息，核有違反證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 33 條及第 34 條規定之情事，依規定對該公司處以違約金新臺幣 50 萬元。