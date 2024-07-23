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鉅亨速報

盤中速報 - 金像電(2368)大漲7%，報214元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:30

金像電(2368-TW)23日11:30股價上漲14元，報214.0元，漲幅7%，成交3,935張。

金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

近5日股價下跌10.51%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+201 張
  • 外資買賣超：+740 張
  • 投信買賣超：+392 張
  • 自營商買賣超：-931 張
  • 融資增減：-1,644 張
  • 融券增減：-237 張

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