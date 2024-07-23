盤中速報 - 金像電(2368)大漲7%，報214元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:30
金像電(2368-TW)23日11:30股價上漲14元，報214.0元，漲幅7%，成交3,935張。
金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
近5日股價下跌10.51%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+201 張
- 外資買賣超：+740 張
- 投信買賣超：+392 張
- 自營商買賣超：-931 張
- 融資增減：-1,644 張
- 融券增減：-237 張
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