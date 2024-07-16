search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)目標價調升至269元，幅度約3.86%

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 08:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)提出目標價估值：中位數由259元上修至269元，調升幅度3.86%。其中最高估值330元，最低估值225元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予金像電(2368-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

金像電(2368-TW)今(15日)收盤價為223.5元。近5日股價下跌1.76%，相關零組件業近5日上漲0.88%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23879.36-0.16%
金像電223.53.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

中強短弱
金像電

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty