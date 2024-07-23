國統營運升溫ing 全年營收可望改寫新高EPS挑戰4元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 10:50

水資源專業整合廠商國統 (8936-TW) 在全水資源相關工程、代操作案得標案數量走高，國統台 22 日再公告收到金門縣自來水廠通知標下「大金門海水淡化廠委託代操作維護 (2024-2027 年)」標案、金額 1.71 億元，並將在近期將與業主「金門縣自來水廠」簽訂承攬契約。

此一離島的水資源代操作及維護工程案的得標，是國統繼金額 22.30 億元的「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」及 23.19 億元的「石門水庫至新竹聯通管－跨河放水段工程」、1.22 億元的「烏溪伏流水第三期 (工區 2) 統包工程」所需管材及管件銷售合約後，在標案的另一新進展。

國統營運獲多案推升並將逐年走高，法人估 2024 年國統營收年增逾 3 成突破 50 億元並創新高，每股純益將進一步向上挑戰 4 元大關。

國統 2024 年營運主要專注於輸配水管線及水利設施工程、海水淡化廠投資 / 興建 / 營運、鄉市鎮及都市下水管道工程包括水資源回中心 / 管網系統及用戶接管工程、小型淨水場除鐵 / 錳過濾處理設備工程、擴展 DIP 管件銷售業務、生活污水及工業廢水回收等再生水業務、前瞻基礎建設中水庫整治及供水改善工程之業務、淨水廠工程規劃 / 設計 / 施工業務。