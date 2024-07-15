挹注台南下水道建設 臺企銀統籌龍湶水資源30億元聯貸案簽約
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 20:32
臺灣企銀 (2834-TW) 統籌主辦龍湶水資源股份有限公司（龍湶水資源）新臺幣 30 億元聯合授信案，成功完成募集並於上週五 (12 日) 簽訂聯貸合約。此聯貸案由臺灣企銀統籌主辦，並獲得高雄銀行等 6 家行庫共同參與，支應龍湶水資源興建及營運「臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫案」所需資金。
臺南市政府於 101 年 11 月 2 日與龍湶水資源簽約辦理「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉 (BOT) 計畫」，興建及營運範圍涵蓋鹽水、安南、安順及四草湖污水分區約 7,662 公頃。該計畫特許期間為 35 年，截至 113 年 6 月底累計已完成公共管線 113,049 公尺，用戶接管 27,584 戶，整體計畫進度已達 78.69%。隨著污水下水道建設的推進，逐步改善前、後巷空間清潔，剔除生活廢污水的異味及移除各類病媒蚊孳生，當地居民能有感生活環境的優化。
臺灣企銀積極扶持中小企業經營成長，也相當重視中小企業未來轉型發展，如何透過綠色金融影響力，提升中小企業綠色競爭力，成為該行現行重要經營目標。針對淨零減碳議題，提供企業淨零減碳融資及輔導方案，包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等，協助企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金挹注。
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