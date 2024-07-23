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鉅亨速報

盤中速報 - 千附精密(6829)大漲7.2%，報134元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:51

千附精密(6829-TW)23日09:51股價上漲9元，報134.0元，漲幅7.2%，成交1,545張。

千附精密(6829-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。

近5日股價下跌0.4%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-258 張
  • 外資買賣超：-612 張
  • 投信買賣超：+240 張
  • 自營商買賣超：+114 張
  • 融資增減：+1,018 張
  • 融券增減：+5 張

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