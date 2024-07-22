危機就是轉機!!「這族群」在這波修正後必將發光發熱

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 19:00

週一台北股市在上週五美股資安巨頭 CrowdStrike 安全漏洞引發全球大當機，市場恐慌蔓延引發科技股賣壓持續湧現，與美國總統拜登週日宣布退選的背景之下，台北股市開盤後持續拉回。

在來，川普投顧絕非浪得虛名，從川普第一次選上總統起，若你當時已參與股市了，有沒有很深刻的印象，當時股市離不開的話題「貿易戰」!! 川普一句話，勝過所有基本面。像近期川普一句「美國要向台灣收保護費」，股市就又大地震了，所以今年美國大選對股市來說，真的是很大的變數，牽動未來全球股市投資人神經。

而目前投資人較關心的就是台股這波拉回何時止穩? 大華國際投顧鄭瑞宗分析師指出，成也台積電，敗也台積電，台積電能越快止穩，盤就止穩了。今年上半年股市狂漲，幾乎連盤整時期都只有一下下就又繼續向上攻擊，這波國際紛擾引發的修正，讓看著一直漲都不敢上車的投資人有機會跟著上車。

另一方面，若手上持股股票的投資人跟著這一波掉下來，趁此機會汰弱留強，從有業績底氣的股票去著手。漲時重勢，跌時重質是操作選股不二法門，這波拉回只要有業績底氣的公司，其本上不會跌到那去，搭配一下技術面排列組合，仍有很多不錯的標的等你上車。

IP 股 (8054-TW) 安國看好七月有美系 AI 加速器新案可望入帳 NRE，營收將有強勁動能，並且正式步入 IP 業績成長階段，股價強勢有利。另外 (6695-TW) 芯鼎也進入 ASIC 業績實現階段，(6462-TW)神盾則可望有新的 IP 投資案，神盾集團這三檔會是這波 IP 股的強勢領漲股

點擊加入 LINE 官方帳號

https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@s168178

追蹤獲取更多領先市場的資訊

GB200 的 B 架構的伺服器先傳出過燙，又傳出漏水，其實就是架構有問題，目前訂單正持續轉進 A 架構，以 (2382-TW) 廣達為主，(6125-TW)廣運是主要水冷供應商，受惠最大等市場慢慢知道，股價必然大漲，這就是精品股讓人安心的優點。另外 GB200 獨家測試訂單的 (2449-TW) 京元電就比較受到盤勢走勢影響跌回 111，上週五外資倒是已經反手買超，投信連買 2.48 萬張，GB200 測試訂單又大又急，基本面強勁，短線超跌之後必有強彈。

接下來 GB200 系列還有一檔發燙、漏水、轉單至 A 架構的受惠股「GB200 精品 XXXX」，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

加入鄭瑞宗官方 LINE 帳號

留言 + 1，這兩天就是最佳進場點

02-23628000

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

GB200 Bianca 架構發燙又漏水！雙鴻、奇鋐果然破線大跌！想知道轉單受惠股就把今天節目看完！！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@s168178

各平台相關傳送門 https://solink.soundon.fm/stockmaster

YT 頻道 https://www.youtube.com/@stockmaster168