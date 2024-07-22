危機就是轉機!!「這族群」在這波修正後必將發光發熱
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 19:00
週一台北股市在上週五美股資安巨頭 CrowdStrike 安全漏洞引發全球大當機，市場恐慌蔓延引發科技股賣壓持續湧現，與美國總統拜登週日宣布退選的背景之下，台北股市開盤後持續拉回。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，近期國際政經情勢引發全球股災，台股方面雖有護國神山 (2330-TW) 台積電，但在上週四法說會優於市場預期後，仍不敵短線政經利空，形成法說會失靈的情況。今日開盤前最大的消息就是拜登退選這個重磅消息，不管民主黨後續推出哪位候選人，對股市都是一個新變數。
在來，川普投顧絕非浪得虛名，從川普第一次選上總統起，若你當時已參與股市了，有沒有很深刻的印象，當時股市離不開的話題「貿易戰」!! 川普一句話，勝過所有基本面。像近期川普一句「美國要向台灣收保護費」，股市就又大地震了，所以今年美國大選對股市來說，真的是很大的變數，牽動未來全球股市投資人神經。
而目前投資人較關心的就是台股這波拉回何時止穩? 大華國際投顧鄭瑞宗分析師指出，成也台積電，敗也台積電，台積電能越快止穩，盤就止穩了。今年上半年股市狂漲，幾乎連盤整時期都只有一下下就又繼續向上攻擊，這波國際紛擾引發的修正，讓看著一直漲都不敢上車的投資人有機會跟著上車。
另一方面，若手上持股股票的投資人跟著這一波掉下來，趁此機會汰弱留強，從有業績底氣的股票去著手。漲時重勢，跌時重質是操作選股不二法門，這波拉回只要有業績底氣的公司，其本上不會跌到那去，搭配一下技術面排列組合，仍有很多不錯的標的等你上車。
危機入市，這也是要有做好功課的前提，在發生時還要確切執行，而有哪些好股票是這波修正過程值得留意的呢? 今日行情上半場出現失速情況，但一打到加權對襯滿足的 22182 之下，行情就出現止穩情況，即有資金進場承接與第三季有業績題材的強勢股。(8054-TW) 安國、(6462-TW) 神盾、(6829-TW) 千附精密、(3022-TW) 威強電、(6125-TW) 廣運等都相對抗跌，有的甚至逆勢走高，這些都將是接下來市場的強勢指標股。
IP 股 (8054-TW) 安國看好七月有美系 AI 加速器新案可望入帳 NRE，營收將有強勁動能，並且正式步入 IP 業績成長階段，股價強勢有利。另外 (6695-TW) 芯鼎也進入 ASIC 業績實現階段，(6462-TW)神盾則可望有新的 IP 投資案，神盾集團這三檔會是這波 IP 股的強勢領漲股
(6829-TW)千附精密今日也是逆勢強的標的，千附精密股價已經整理五個月，股價相對抗跌，並且經鄭瑞宗老師查證確認，剛拿下歐美一線半導體大廠兩年 50 億代工大單，去年營收僅 13 億多，這筆單子太補，所以說必然有大行情，趁此波修正，好好檢視持股並汰弱留強。連接器相關的則是看好 (3689-TW) 湧德、(8147-TW)正凌七月起，都有 AI 新產品要出貨，第四季都會大旺，拉回都可找機會切入。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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