盤後速報 - 千附精密(6829)次交易(16)日除息3元，參考價122.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:06
千附精密(6829-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為122.5元，相較今日收盤價125.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|125.50
|3.0
|2.39%
|0.0
|2023/07/07
|134.5
|5.4
|4.01%
|0.0
|2022/07/27
|72.6
|3.6364
|5.01%
|0.0
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