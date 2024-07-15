search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 千附精密(6829)次交易(16)日除息3元，參考價122.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:06

千附精密(6829-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為122.5元，相較今日收盤價125.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 125.50 3.0 2.39% 0.0
2023/07/07 134.5 5.4 4.01% 0.0
2022/07/27 72.6 3.6364 5.01% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
千附精密125.59.61%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏強
千附精

83.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty