盤中速報 - 隆大(5519)股價拉至漲停，漲停價57.2元，成交5,819張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:51
隆大(5519-TW)23日09:51上漲5.2元，股價漲停報57.2元，委買3張、委賣76張，成交5,819張。
主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日下跌0.81%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,002 張
- 外資買賣超：-96 張
- 投信買賣超：+897 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+511 張
- 融券增減：+24 張
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