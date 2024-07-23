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鉅亨速報

盤中速報 - 隆大(5519)股價拉至漲停，漲停價57.2元，成交5,819張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:51

隆大(5519-TW)23日09:51上漲5.2元，股價漲停報57.2元，委買3張、委賣76張，成交5,819張。

主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日下跌0.81%。

隆大(5519-TW)近5日股價上漲1.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,002 張
  • 外資買賣超：-96 張
  • 投信買賣超：+897 張
  • 自營商買賣超：+201 張
  • 融資增減：+511 張
  • 融券增減：+24 張

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